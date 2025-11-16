Galatasaray, yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin geleceği için önemli bir adım atıyor.
Sky Deutschland'ın haberine göre, sarı-kırmızılı yönetim ile Icardi'nin menajeri Elio Pino, sözleşme uzatma konusunda fikir alışverişi yapmak üzere yakın zamanda bir araya gelmeyi planlıyor.
Icardi'nin Galatasaray ile mevcut sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
PERFORMANSI
Bu sezon Galatasaray formasıyla 15 maça çıkan Icardi, 6 gol kaydetti.
Galatasaray'da kritik görüşme: Mauro Icardi
Galatasaray ve Mauro Icardi'nin menajeri Elio Pino, sözleşme uzatma konusunda fikirleri görüşmek üzere yakında bir araya gelmeyi planlıyor.
