16 Kasım
Macaristan-İrlanda
2-3
16 Kasım
Portekiz-Ermenistan
9-1
16 Kasım
Azerbaycan-Fransa
1-3
16 Kasım
Ukrayna-İzlanda
2-0
16 Kasım
Arnavutluk-İngiltere
0-2
16 Kasım
Sırbistan-Letonya
2-1
16 Kasım
İsrail-Moldova
22:45
16 Kasım
İtalya-Norveç
22:45
16 Kasım
Nijerya-Kongo D. Cumhuriyeti
1-020'

Galatasaray'da kritik görüşme: Mauro Icardi

Galatasaray ve Mauro Icardi'nin menajeri Elio Pino, sözleşme uzatma konusunda fikirleri görüşmek üzere yakında bir araya gelmeyi planlıyor.

16 Kasım 2025 21:38
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'da kritik görüşme: Mauro Icardi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Galatasaray, yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin geleceği için önemli bir adım atıyor.

Sky Deutschland'ın haberine göre, sarı-kırmızılı yönetim ile Icardi'nin menajeri Elio Pino, sözleşme uzatma konusunda fikir alışverişi yapmak üzere yakın zamanda bir araya gelmeyi planlıyor.

Icardi'nin Galatasaray ile mevcut sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. 

PERFORMANSI 

Bu sezon Galatasaray formasıyla 15 maça çıkan Icardi, 6 gol kaydetti.

 
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
