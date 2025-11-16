Galatasaray'da kritik görüşme: Mauro Icardi

Galatasaray, yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin geleceği için önemli bir adım atıyor.



Sky Deutschland'ın haberine göre, sarı-kırmızılı yönetim ile Icardi'nin menajeri Elio Pino, sözleşme uzatma konusunda fikir alışverişi yapmak üzere yakın zamanda bir araya gelmeyi planlıyor.



Icardi'nin Galatasaray ile mevcut sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.



PERFORMANSI



Bu sezon Galatasaray formasıyla 15 maça çıkan Icardi, 6 gol kaydetti.



