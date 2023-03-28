Son oynadığı Konyaspor maçıyla birlikte 14 maçlık galibiyet serisi sona eren Galatasaray'da son haftalardaki formsuzluk nedeniyle kırmızı alarm verildi.Sarı-Kırmızılılar, Konyaspor yenilgisinden sonra milli arada Karabağ ile oynanan hazırlık maçında tatmin etmeyen bir futbol ortaya koydu.Vasat futbol sonrasında teknik direktör Okan Buruk, Spor Toto Süper Lig'de 1 Nisan Cumartesi günü Adana Demirspor ile oynayacakları maç öncesinde oyuncularına çeşitli uyarılar yaptı.60 puanla ligin zirvesinde yer alan Cimbom, Adana Demirspor karşılaşmasını kazanmak ve yeni bir seri yakalamayı planlıyor.Nef Stadı'nda saat 20:30'da başlayacak maçta yönetim, taraftarların takıma destek vermesini bekliyor. Süper Lig'in ilk yarısında iki takım arasında oynanan mücadele 0-0'lık eşitlikle sona ermişti.