Galatasaray'da kırmızı alarm!

Galatasaray'da teknik heyet kırmızı alarm verdi. Teknik patron Okan Buruk, Adana Demirspor maçıyla yeni bir seri yakalanmasını istiyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da kırmızı alarm!
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28 Mart 2023 14:37
Son oynadığı Konyaspor maçıyla birlikte 14 maçlık galibiyet serisi sona eren Galatasaray'da son haftalardaki formsuzluk nedeniyle kırmızı alarm verildi.

Sarı-Kırmızılılar, Konyaspor yenilgisinden sonra milli arada Karabağ ile oynanan hazırlık maçında tatmin etmeyen bir futbol ortaya koydu.

OKAN BURUK UYARDI

Vasat futbol sonrasında teknik direktör Okan Buruk, Spor Toto Süper Lig'de 1 Nisan Cumartesi günü Adana Demirspor ile oynayacakları maç öncesinde oyuncularına çeşitli uyarılar yaptı.

YENİ BİR SERİ YAKALAMAK İSTİYORLAR

60 puanla ligin zirvesinde yer alan Cimbom, Adana Demirspor karşılaşmasını kazanmak ve yeni bir seri yakalamayı planlıyor.

YÖNETİM DESTEK BEKLİYOR

Nef Stadı'nda saat 20:30'da başlayacak maçta yönetim, taraftarların takıma destek vermesini bekliyor. Süper Lig'in ilk yarısında iki takım arasında oynanan mücadele 0-0'lık eşitlikle sona ermişti. 

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