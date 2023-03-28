Son oynadığı Konyaspor maçıyla birlikte 14 maçlık galibiyet serisi sona eren Galatasaray'da son haftalardaki formsuzluk nedeniyle kırmızı alarm verildi.
Sarı-Kırmızılılar, Konyaspor yenilgisinden sonra milli arada Karabağ ile oynanan hazırlık maçında tatmin etmeyen bir futbol ortaya koydu.
OKAN BURUK UYARDI
Vasat futbol sonrasında teknik direktör Okan Buruk, Spor Toto Süper Lig'de 1 Nisan Cumartesi günü Adana Demirspor ile oynayacakları maç öncesinde oyuncularına çeşitli uyarılar yaptı.
YENİ BİR SERİ YAKALAMAK İSTİYORLAR
60 puanla ligin zirvesinde yer alan Cimbom, Adana Demirspor karşılaşmasını kazanmak ve yeni bir seri yakalamayı planlıyor.
YÖNETİM DESTEK BEKLİYOR
Nef Stadı'nda saat 20:30'da başlayacak maçta yönetim, taraftarların takıma destek vermesini bekliyor. Süper Lig'in ilk yarısında iki takım arasında oynanan mücadele 0-0'lık eşitlikle sona ermişti.
Sarı-Kırmızılılar, Konyaspor yenilgisinden sonra milli arada Karabağ ile oynanan hazırlık maçında tatmin etmeyen bir futbol ortaya koydu.
OKAN BURUK UYARDI
Vasat futbol sonrasında teknik direktör Okan Buruk, Spor Toto Süper Lig'de 1 Nisan Cumartesi günü Adana Demirspor ile oynayacakları maç öncesinde oyuncularına çeşitli uyarılar yaptı.
YENİ BİR SERİ YAKALAMAK İSTİYORLAR
60 puanla ligin zirvesinde yer alan Cimbom, Adana Demirspor karşılaşmasını kazanmak ve yeni bir seri yakalamayı planlıyor.
YÖNETİM DESTEK BEKLİYOR
Nef Stadı'nda saat 20:30'da başlayacak maçta yönetim, taraftarların takıma destek vermesini bekliyor. Süper Lig'in ilk yarısında iki takım arasında oynanan mücadele 0-0'lık eşitlikle sona ermişti.