Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu hayrete düşürdü

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray deplasmanda Alanyaspor'a konuk oldu. Sarı - kırmızılılarda devre arasında transfer edilen ve sakatlığı sebebiyle daha önce forma giyemeyen Serge Aurier ilk kez sahne aldı. İlk 11'de sahaya çıkan yıldız oyuncu devre arasında oyundan alındı.
BARIŞ ALPER TAKIMI SIRTLADI
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri, 56 ve 72. dakikalarda Barış Alper, 61. dakikada Hakim Ziyech ve 83. dakikada Mauro Icardi kaydetti.
Karşılaşmanın ikinci yarısında sol kanada geçen Barış Alper attığı gollerin yanı sıra gösterdiği performansla da takımın galibiyetinde önemli rol oynadı.
KEREM AKTÜRKOĞLU YİNE YOKLARI OYNADI
Sarı - kırmızılılarda Kasımpaşa ve 67. dakikada oyuna girdiği Hatayspor maçlarındaki performansı nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Kerem Aktürkoğlu, Alanyaspor deplasmanında da varlık gösteremedi. Yıldız oyuncunun kötü performansı istatistiklere de yansıdı.
SAHANIN NE KÖTÜ PAS İSABET ORANI
Devre arasında oyundan alınan Kerem Aktürkoğlu, ilk 45 dakikada 26 kez topla buluştu. Yıldız oyuncu 16 kez ile % 56.3'lük pas isabeti yakaladı. Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi ile birlikte sahanın en düşük isabetli pas oranına sahip oyuncusu oldu.
HİÇ ŞUT ÇEKEMEDİ
Son haftalardaki performansının düşüklüğü nedeniyle eleştirilen Kerem Aktürkoğlu, rakip kaleye hiç şut atmadı. 25 yaşındaki oyuncu Süper Lig'de oynadığı son üç maçta rakip kaleye isabetli şut atamazken, son iki maçta ise hiç şut atmadı.
Kasımpaşa maçında üç kez kaleyi yoklayan Kerem Aktürkoğlu, isabet sağlayamamıştı. Oyuna sonradan girdiği Hatayspor maçında şut atmayan başarılı oyuncu Alanyaspor karşısında da bu kötü istatistiğini sürdürdü. Şutun yanı sıra şut pası da veremedi.
İKİLİ MÜCADELELERİ KAYBETTİ
İlk 45 dakikada rakip oyuncularla dört kez ikili mücadeleye giren Kerem Aktürkoğlu, bunların sadece birini kazanırken üçünde ise rakiplerine üstünlük kuramadı.
Kerem Aktürkoğlu karşılaşmada hiç orta yapmayı da denemedi. Yıldız oyuncu rakipten hiç top kapamadı ve sadece bir kez topu tehlike bölgesinin dışına gönderdi.
BARIŞ ALPER TAKIMI SIRTLADI
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri, 56 ve 72. dakikalarda Barış Alper, 61. dakikada Hakim Ziyech ve 83. dakikada Mauro Icardi kaydetti.
Karşılaşmanın ikinci yarısında sol kanada geçen Barış Alper attığı gollerin yanı sıra gösterdiği performansla da takımın galibiyetinde önemli rol oynadı.
KEREM AKTÜRKOĞLU YİNE YOKLARI OYNADI
Sarı - kırmızılılarda Kasımpaşa ve 67. dakikada oyuna girdiği Hatayspor maçlarındaki performansı nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Kerem Aktürkoğlu, Alanyaspor deplasmanında da varlık gösteremedi. Yıldız oyuncunun kötü performansı istatistiklere de yansıdı.
SAHANIN NE KÖTÜ PAS İSABET ORANI
Devre arasında oyundan alınan Kerem Aktürkoğlu, ilk 45 dakikada 26 kez topla buluştu. Yıldız oyuncu 16 kez ile % 56.3'lük pas isabeti yakaladı. Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi ile birlikte sahanın en düşük isabetli pas oranına sahip oyuncusu oldu.
HİÇ ŞUT ÇEKEMEDİ
Son haftalardaki performansının düşüklüğü nedeniyle eleştirilen Kerem Aktürkoğlu, rakip kaleye hiç şut atmadı. 25 yaşındaki oyuncu Süper Lig'de oynadığı son üç maçta rakip kaleye isabetli şut atamazken, son iki maçta ise hiç şut atmadı.
Kasımpaşa maçında üç kez kaleyi yoklayan Kerem Aktürkoğlu, isabet sağlayamamıştı. Oyuna sonradan girdiği Hatayspor maçında şut atmayan başarılı oyuncu Alanyaspor karşısında da bu kötü istatistiğini sürdürdü. Şutun yanı sıra şut pası da veremedi.
İKİLİ MÜCADELELERİ KAYBETTİ
İlk 45 dakikada rakip oyuncularla dört kez ikili mücadeleye giren Kerem Aktürkoğlu, bunların sadece birini kazanırken üçünde ise rakiplerine üstünlük kuramadı.
Kerem Aktürkoğlu karşılaşmada hiç orta yapmayı da denemedi. Yıldız oyuncu rakipten hiç top kapamadı ve sadece bir kez topu tehlike bölgesinin dışına gönderdi.