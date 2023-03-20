Galatasaray'da kayıp biri var!

Galatasaray'ın bu sezon yararlanamadığı tek transferi Yusuf Demir oldu.Rapid Wien'den büyük umutlarla gelen Yusuf son Konyaspor maçında da kadroya alınmadı.Mertens'in sakat olduğu dönemde bile Okan Buruk tarafından tercih edilmeyen 19 yaşındaki genç yeteneğin Florya'da mutsuzluğu yüzünden okunuyor. Sezon başında 6 milyon euro'luk bonservis bedeliyle büyük ses getiren Yusuf iyiden iyiye ayrılık hesapları yapılıyor.Galatasaray cephesi de oyuncuya takım arıyor.