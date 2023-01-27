Başakşehir, 16 milyon euroya Youssouf Ndayishimiye'yi Fransız ekibi Nice'e sattı. Bu transfer sonrası Ndayishimiye'nin ilginç hikayesi bir kez daha gündeme geldi.24 yaşındaki Brundili oyuncu, 2017 yılında G.Saray'da denemeye çıktı. Sarı-Kırmızılılar'ınteklifini menajeri kabul etmeyince, Youssouf ülkesine geri döndü. Y.Malatyaspor ise 2020 yılında Youssouf Ndayishimiye'yi 45 bin euro karşılığında Aigle Noir FC takımından kadrosuna kattı.Gösterdiği performansla Youssouf, G.Saray'ın dikkatini bir kez daha çekti. Ancak devreye giren Başakşehir, Şubat 2021'de transferi bitirdi. İstanbul ekibi bu transfer için Malatya'ya 2 miyon 150 bin euro bonservis bedeli ödedi. Youssouf'un sonraki satışından yüzde %20 pay da verildi. Başakşehir, daha sonra bir girişimde daha bulunarak 20'lik payı da 350 bin euro karşılığında Malatya'dan aldı.Bu sezonun devre arasında yapılan pazarlıklarla Ndayishimiye 16 milyon euro karşılığında Fransa'ya gitmiş oldu.