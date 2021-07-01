Galatasaray'da Jimmy Durmaz'a teklif yağıyor!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, transfer çalışmalarında da hız kesmiyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Galatasaray.org
Abone Ol
Galatasaray'da Jimmy Durmaz'a teklif yağıyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Temmuz 2021 09:44
Geride bıraktığımız sezonu Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük'te kiralık olarak geçiren İsveçli futbolcu Jimmy Durmaz, Galatasaray'a dönmüştü.

Ancak teknik direktör Fatih Terim'in planları arasında yer almayan tecrübeli futbolcuya Süper Lig'de 4-5 kulübün teklif yaptığı ifade edildi.

32 yaşındaki kanat oyuncusu Jimmy Durmaz'ın, kararını verdikten sonra alacaklarına karşılık olarak sözleşmesinin feshedileceği ifade ediliyor.

Sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesi 2022'de sona erecek Jimmy Durmaz, Karagümrük'te çıktığı 31 karşılaşmada 3 gol atarken 3 de asist yapmıştı.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.