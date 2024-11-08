Galatasaray'da Jakobs gelişmesi

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Tottenham galibiyetinin ardından ligde Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Sarı-kırmızılılara, sakatlığını atlatan Ismail Jakobs'tan müjdeli haber geldi. Senegalli futbolcu, cuma günü yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı.
Jakobs'un Samsunspor maçıyla birlikte ilk 11'e geri dönmesi bekleniyor.
Galatasaray'da bu sezon 7 maçta süre bulan Ismail Jakobs, 1 asist yaptı.
Galatasaray antrenmanında Ismail Jakobs
Sarı-kırmızılılara, sakatlığını atlatan Ismail Jakobs'tan müjdeli haber geldi. Senegalli futbolcu, cuma günü yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı.
Jakobs'un Samsunspor maçıyla birlikte ilk 11'e geri dönmesi bekleniyor.
Galatasaray'da bu sezon 7 maçta süre bulan Ismail Jakobs, 1 asist yaptı.
Galatasaray antrenmanında Ismail Jakobs