Galatasaray'da Jakobs gelişmesi

Galatasaray'da Ismail Jakobs, cuma günü yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Senegalli futbolcunun Samsunspor ile oynanacak maçta 11'de olması bekleniyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Jakobs gelişmesi
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08 Kasım 2024 13:52
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Tottenham galibiyetinin ardından ligde Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılılara, sakatlığını atlatan Ismail Jakobs'tan müjdeli haber geldi. Senegalli futbolcu, cuma günü yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

Jakobs'un Samsunspor maçıyla birlikte ilk 11'e geri dönmesi bekleniyor.

Galatasaray'da bu sezon 7 maçta süre bulan Ismail Jakobs, 1 asist yaptı.

Galatasaray antrenmanında Ismail Jakobs



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