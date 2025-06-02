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Galatasaray'da iki isme kapılar kapalı!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kiradan geri dönecek Nicolo Zaniolo ve Victor Nelsson'u yeni sezonda da kadroda düşünmüyor.

calendar 02 Haziran 2025 08:37
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'da iki isme kapılar kapalı!
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Galatasaray'da Fiorentina'da kiralık olarak forma giyen Nicolo Zaniolo ve Roma'ya kiralanan Victor Nelsson'a kapılar kapandı.

Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, iki ismi yeni sezonda da kadroda düşünmüyor.


Okan Buruk'un, iki oyuncunun performansından öte, tavırlarının soyunma odasında sorun yaratacağına inandığı öğrenildi. Başarılı teknik adam, takımda sorun yaratan ve enerjiyi düşüren isimlerle yola devam etmeyi düşünmüyor.

NE DEMİŞTİ?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, geçtiğimiz hafta verdiği röportajda, "Dönecek oyuncular var. Opsiyon kullanılma şansı olan oyuncular var. Net bir şekilde döndükleri zaman düşünmek gerekiyor. Nelsson, Roma'ya gitti, az oynadı, doğru seçim olmadı. Oynamadığı için mutsuzdu, o mutsuzluğu dışarı veriyordu. Takımı etkiliyordu. Belki biz de ona daha az süre verebildik bu sene. Ona örnek vermiştim, 'Sen iyi oynarken Davinson 7-8 hafta sizi bekledi' demiştim. Dönecek oyuncular var. Kadroda düşüneceğiz, satma şansımız olan var, kira ihtimali var, takasta kullanabiliriz." demişti.

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