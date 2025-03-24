Galatasaray'da Icardi'nin sahalara dönüş tarihi!

Galatasaray'da sezonu kapatan Mauro Icardi'nin saha çalışmalarına haziran ayının ortasında başlaması bekleniyor. 15 Haziran'da bireysel idmanlara start verecek olan Tangocu'nun yeni sezon kampında da yer alacağı öğrenildi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Icardi'nin sahalara dönüş tarihi!
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24 Mart 2025 09:59
Galatasaray'ın Tottenham ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapatan Arjantinli forvet Mauro Icardi'nin sahalara dönüş tarihi netleşti.

Sağlık ekibinin yaptığı değerlendirmelerde Tangocu'nun haziran ortası gibi saha çalışmalarına başlayabileceği belirlendi.

Tecrübeli golcünün 15 Haziran gibi İstanbul'da bireysel saha çalışmalarına başlaması bekleniyor. Icardi'nin, Sarı-Kırmızılı takımın haziran sonu yapmayı planladığı yeni sezon kampında da yer alacağı öğrenildi.

BU SEZON NE YAPTI?
 
Bu sezon Galatasaray formasıyla 14 maça çıkabilen 32 yaşındaki golcü bu süreçte 6 gol, 2 asistlik performans sergiledi.  

 
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