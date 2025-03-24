Galatasaray'da Icardi'nin sahalara dönüş tarihi!

Galatasaray'ın Tottenham ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapatan Arjantinli forvet Mauro Icardi'nin sahalara dönüş tarihi netleşti.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Sağlık ekibinin yaptığı değerlendirmelerde Tangocu'nun haziran ortası gibi saha çalışmalarına başlayabileceği belirlendi.
Tecrübeli golcünün 15 Haziran gibi İstanbul'da bireysel saha çalışmalarına başlaması bekleniyor. Icardi'nin, Sarı-Kırmızılı takımın haziran sonu yapmayı planladığı yeni sezon kampında da yer alacağı öğrenildi.
BU SEZON NE YAPTI?
Bu sezon Galatasaray formasıyla 14 maça çıkabilen 32 yaşındaki golcü bu süreçte 6 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
Sağlık ekibinin yaptığı değerlendirmelerde Tangocu'nun haziran ortası gibi saha çalışmalarına başlayabileceği belirlendi.
Tecrübeli golcünün 15 Haziran gibi İstanbul'da bireysel saha çalışmalarına başlaması bekleniyor. Icardi'nin, Sarı-Kırmızılı takımın haziran sonu yapmayı planladığı yeni sezon kampında da yer alacağı öğrenildi.
BU SEZON NE YAPTI?
Bu sezon Galatasaray formasıyla 14 maça çıkabilen 32 yaşındaki golcü bu süreçte 6 gol, 2 asistlik performans sergiledi.