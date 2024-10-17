Galatasaray'da huzur operasyonu!

Milli ara sonrası lige cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçıyla start verecek olan Galatasaray'da teknik heyet, önündeki zorlu maraton için hazırlıklarını yaparken yönetim de iç transfer için kolları sıvadı.
Şampiyonluk hedefinde takım içi dengelere ve huzura çok önem veren sarı-kırmızılı kurmaylar, Barış Alper Yılmaz başta olmak üzere Yunus Akgün, Berkan Kutlu ve Victor Nelsson'a zam yaparak sözleşmelerini uzatma kararı aldı.
NELSSON DA UZATILACAK
Yerli oyuncularda Barış Alper'e tavan ücret olarak belirlenen 2 milyon Euro (74 milyon TL) verilecek. Yunus ve Berkan'ın maaşlarında da yüzde yüzün üzerinde iyileştirme olacak. Nelsson'un ise olası satışı düşünülerek 1 buçuk yıl kalan sözleşmesi uzatılacak.
GEÇEN SEZON DA YAPILDI
G.Saray, şampiyon olduğu geçen sezon içinde de Fernando Muslera, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı ve Kaan Ayhan ile nikah tazelemiş, bu durum oyuncuların performansını olumlu etkilemişti.
Şampiyonluk hedefinde takım içi dengelere ve huzura çok önem veren sarı-kırmızılı kurmaylar, Barış Alper Yılmaz başta olmak üzere Yunus Akgün, Berkan Kutlu ve Victor Nelsson'a zam yaparak sözleşmelerini uzatma kararı aldı.
NELSSON DA UZATILACAK
Yerli oyuncularda Barış Alper'e tavan ücret olarak belirlenen 2 milyon Euro (74 milyon TL) verilecek. Yunus ve Berkan'ın maaşlarında da yüzde yüzün üzerinde iyileştirme olacak. Nelsson'un ise olası satışı düşünülerek 1 buçuk yıl kalan sözleşmesi uzatılacak.
GEÇEN SEZON DA YAPILDI
G.Saray, şampiyon olduğu geçen sezon içinde de Fernando Muslera, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı ve Kaan Ayhan ile nikah tazelemiş, bu durum oyuncuların performansını olumlu etkilemişti.