Galatasaray'da hedef 5'te 5

Milli aradan sonra 5 maçın 4'ünü iç sahada oynayacak Galatasaray, bu avantajı kullanmak istiyor. Sarı-kırmızılılar, taraftarının desteğiyle yoluna kayıpsız devam etmeyi hedefliyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da hedef 5'te 5
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16 Ekim 2024 10:40
Bu sezon hem Süper Lig hem de UEFA Avrupa Ligi'nde başarı arayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk dersine sıkı çalışıyor.

HEDEF 5'TE 5

Milli takım arasından sonra zorlu maçlara çıkmaya hazırlanan tecrübeli teknik adam, fikstür avantajını kullanmayı planlıyor. Antalyaspor deplasmanından sonra iç sahada Elfsborg, Beşiktaş, Tottenham ve Samsunspor'u ağırlayacak Galatasaray, yoluna 5'te 5 ile devam etmeyi hedefliyor.

Bu sezon hem Süper Lig hem de UEFA Avrupa Ligi'nde başarı arayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk dersine sıkı çalışıyor. Milli takım arasından sonra zorlu maçlara çıkmaya hazırlanan tecrübeli teknik adam, fikstür avantajını kullanmayı planlıyor. Antalyaspor deplasmanından sonra iç sahada Elfsborg, Beşiktaş, Tottenham ve Samsunspor'u ağırlayacak Aslan, yoluna 5'te 5 ile devam etmeyi hedefliyor.

YOL KAZALARINI UNUTTURACAK

Son olarak Alanyaspor'u yenen sarı-kırmızılılar, galibiyet serisini 6'ya çıkarmayı planlıyor. Milli takımlar için verilen arada bazı oyuncularını dinlendirme şansı da bulan tecrübeli çalıştırıcı, özellikle Beşiktaş'la oynayacağı derbi ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıkacağı Elfsborg ve Tottenham karşılaşmalarına büyük önem veriyor. Young Boys ve RFS maçlarındaki kayıpları unutturmak isteyen tecrübeli çalıştırıcı, Avrupa'da önemli bir başarı yakalamak istiyor.

KAYIP YAŞAMADI

Pazar günü Antalyaspor'a konuk olacak Galatasaray, Okan Buruk döneminde Akdeniz ekibini dört maçta da mağlup etti. 1-0, 2-1, 2-0 ve 2-1'lik sonuçlarla zafere uzanan sarı-kırmızılılar, bu hafta da hata yapmak istemiyor.

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