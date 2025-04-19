Galatasaray'da gözler Türkiye Kupası maçına çevrildi

Süper Lig'de haftayı galibiyetle kapatan Galatasaray, Konyaspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçı hazırlıklarına başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da gözler Türkiye Kupası maçına çevrildi
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19 Nisan 2025 16:17
Galatasaray Futbol Takımı, TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçının hazırlıklarına başladı.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında dün konuk ettiği Sipay Bodrum FK'yi 2-0 mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, ara vermeden Konyaspor müsabakası öncesi ilk antrenmanını yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Topla ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma ve ikiye iki oyun çalışmalarının ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, 22 Nisan Salı günü deplasmanda yapacağı Konyaspor müsabakasının hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

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