Galatasaray'da gözler Osimhen'de!

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, Alanyaspor karşısında gole en yakın oyuncu olacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da gözler Osimhen'de!
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09 Mart 2025 10:54
Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, attığı gollerle takımını sırtlamaya devam ediyor.

Sezon başında İtalya temsilcisi Napoli'den kiralanan Osimhen, Alanyaspor karşısında gole en yakın oyuncu olacak.

Sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'de 20 maça çıkan Osimhen, 16 kez gol sevinci yaşadı. UEFA Avrupa Ligi'nde 7 maçta 6 gol atan 26 yaşındaki yıldız, toplamda 22 defa fileleri havalandırarak takımının en golcü oyuncusu oldu.

Lig maçlarında 10 kez fileleri havalandıran Barış Alper Yılmaz, 8'i ikas Eyüpspor formasıyla olmak üzere 9 kez gol sevinci yaşayan Ahmed Kutucu, Galatasaray'da Osimhen haricinde gol beklentisi en yüksek oyuncular konumunda. 

 

 

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