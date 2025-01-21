Galatasaray'da gole itiraz!

Galatasaray, Dinamo Kiev'in bulduğu golde topun dışarıdan çevrildiğine yönelik itirazda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Sporx.com
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Galatasaray'da gole itiraz!
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21 Ocak 2025 19:20
Son güncelleme 21 Ocak 2025 19:22
Dinamo Kiev, Galatasaray ile oynadığı maçta 45. dakikada Vanat'ın attığı golle skoru 2-1'e getirdi.

Galatasaray, bu gole itirazda bulundu. Sarı-kırmızılılar, Vanat'ın topla buluşmasının öncesinde topun dışarıdan çevrildiği yönünde hakem Kristo Tohver'e itirazda bulundu.

Hakem Tover, VAR'ı da dinledikten sonra Dinamo Kiev'in golünü verdi.

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