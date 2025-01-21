Galatasaray'da gole itiraz!

Dinamo Kiev, Galatasaray ile oynadığı maçta 45. dakikada Vanat'ın attığı golle skoru 2-1'e getirdi.
Galatasaray, bu gole itirazda bulundu. Sarı-kırmızılılar, Vanat'ın topla buluşmasının öncesinde topun dışarıdan çevrildiği yönünde hakem Kristo Tohver'e itirazda bulundu.
Hakem Tover, VAR'ı da dinledikten sonra Dinamo Kiev'in golünü verdi.
Galatasaray, bu gole itirazda bulundu. Sarı-kırmızılılar, Vanat'ın topla buluşmasının öncesinde topun dışarıdan çevrildiği yönünde hakem Kristo Tohver'e itirazda bulundu.
Hakem Tover, VAR'ı da dinledikten sonra Dinamo Kiev'in golünü verdi.
Galatasaraylı futbolcuların taç itirazı yaptığı pozisyonda Dinamo Kiev, farkı 1'e indirdi.pic.twitter.com/rD9MI5qNCV
— Sporxtv (@sporxtv) January 21, 2025