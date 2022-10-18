Galatasaray'da gelenler bir Diagne etmedi

Süper Lig'de oynadığı 9 karşılaşmada sadece 10 gol atan Galatasaray'da yeni transferlerin etkisiz oyunları tartışılmaya başlandı.Sezon başında orta sahaya ve forvete Yusuf Demir, Seferovic, Icardi, Rashica, Mertens, Mata, Midtsjö, Oliveira ve Yunus Akgün takviyesini yapan Sarı-Kırmızılılar, E.Akbaba, Mustafa Muhammed, Morutan, Emre Kılınç, Diagne, Oğulcan, Babel, Cicaldau ve Sekidika ile de yollarını ayırdı.Gelen 9 isimden sadece Fredrik Midtsjö (1 asist), Sergio Oliveira (1 gol, 1 asist) ve Yunus Akgün (1 asist) skor katkısı yaptı. Diğer 6 isim Galatasaray'a gol yollarında bir etki sağlayamadı.Takımdan gönderilen isimler ise adeta performans patlaması yaşadı. Karagümrük'e yollanan Diagne, 5 gol, 1 asistlik skor katkısıyla G.Saray'ın 9 yeni ismini tek başına geride bıraktı. Nantes'e kiralanan Mohamed de yeni takımıyla harika bir performans sergiliyor. Fransa'da Eylül ayının futbolcusu seçilen Mısırlı golcü, takımında 4 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Giden isimler arasında formda olan diğer isim ise Morutan... Serie B ekibi Pisa forması giyen 23 yaşındaki oyuncu 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Giden isimlerden Emre Kılınç (1 gol, 1 asist), Babel (1 asist) ve Sekidika (1 gol, 1 asist) takımlarında skor katkısında bulundu.G.Saray, orta saha ve hücuma takviye yaptığı 9 ismin 4'üne bonservis veya kiralama bedeli ödemesi yaptı. Cim-Bom'un kasasından bu 4 oyuncu için 13.5 milyon euro çıktı. Sarı-Kırmızılılar, Yusuf için 6 milyon euro, Midtsjö için 3.5 milyon euro, Sergio Oliveira için 3 milyon euro, Haris Seferovic için 1 milyon euro ödedi. Cim-Bom, Mauro Icardi, Rashica, Dries Mertens, Juan Mata ve Yunus Akgün için ise hiçbir ücret ödemedi.