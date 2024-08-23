Galatasaray'da geleceği merak edilen Derrick Köhn ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Bild'de yer alan habere göre Hannover 96, Galatasaray'dan ayrılması halinde Derrick Köhn'ü yeniden kadrosuna katmak istiyor.
Köhn'den beklediği verimi alamayan Sarı kırmızılı takım ise Alman sol beki bedelsiz göndermeyi düşünmüyor.
9 MİLYON EUROLUK TEKLİF
25 yaşındaki futbolcu için Spartak Moskova, Galatasaray'a 9 milyon euroluk teklif yapmıştı. Derrick Köhn'nün istememesi üzerine transfer gerçekleşmedi.
%10 PAY
Öte yandan Hannover 96, Derrick Köhn'ün bonservisiyle satılması durumunda Galatasaray'dan %10 pay alacak.
2024'ün Şubat ayında Galatasaray'a transfer olan Derrick Köhn'ün güncel piyasa değeri 3 milyon euro olarak gösteriliyordu. Aslan'ın 3.35 milyon euro bonservis bedeli ödediği sol bek oyuncusunun an itibariyle güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor. Öte yandan Köhn'ün sarı-kırmızılılar ile sözleşmesi Haziran 2026 yılına kadar devam ederken kulüp taraflı 2 sene uzatma opsiyonu da bulunuyor.
Bild'de yer alan habere göre Hannover 96, Galatasaray'dan ayrılması halinde Derrick Köhn'ü yeniden kadrosuna katmak istiyor.
Köhn'den beklediği verimi alamayan Sarı kırmızılı takım ise Alman sol beki bedelsiz göndermeyi düşünmüyor.
9 MİLYON EUROLUK TEKLİF
25 yaşındaki futbolcu için Spartak Moskova, Galatasaray'a 9 milyon euroluk teklif yapmıştı. Derrick Köhn'nün istememesi üzerine transfer gerçekleşmedi.
%10 PAY
Öte yandan Hannover 96, Derrick Köhn'ün bonservisiyle satılması durumunda Galatasaray'dan %10 pay alacak.
2024'ün Şubat ayında Galatasaray'a transfer olan Derrick Köhn'ün güncel piyasa değeri 3 milyon euro olarak gösteriliyordu. Aslan'ın 3.35 milyon euro bonservis bedeli ödediği sol bek oyuncusunun an itibariyle güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor. Öte yandan Köhn'ün sarı-kırmızılılar ile sözleşmesi Haziran 2026 yılına kadar devam ederken kulüp taraflı 2 sene uzatma opsiyonu da bulunuyor.