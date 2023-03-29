Galatasaray'da derbi öncesi hedef 4'te 4!

Konya'da kaybeden Okan Buruk'un oyuncularına güveni tam ve yeni bir seriye başlamayı planlıyor.Cumartesi akşamı Adana Demirspor'u ağırlayacak olan sarı-kırmızılı takım gelecek haftayı bay geçecek. Ardından Kayseri, Alanya, Karagümrük'le karşılaşacak.Bu 4 maça 12 puan hedefi koyan teknik heyet, Beşiktaş derbisi öncesinde farkı açmayı hedefliyor.Çifte kupayı hedefleyen Galatasaray, 5 Nisan'da Başakşehir ile yarı final mücadelesi verecek. Sarı-kırmızılılar hem lig hem de kupayı almak istiyor.