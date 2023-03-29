Galatasaray'da derbi öncesi hedef 4'te 4!

Konya'da kaybeden ve 14 maçlık serisi sona eren Galatasaray'da Okan Buruk'un oyuncularına güveni eksilmedi ve yeni bir seriye başlamayı hedefliyor. İşte detaylar...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da derbi öncesi hedef 4'te 4!
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29 Mart 2023 11:32
Konya'da kaybeden Okan Buruk'un oyuncularına güveni tam ve yeni bir seriye başlamayı planlıyor.

Cumartesi akşamı Adana Demirspor'u ağırlayacak olan sarı-kırmızılı takım gelecek haftayı bay geçecek. Ardından Kayseri, Alanya, Karagümrük'le karşılaşacak.

Bu 4 maça 12 puan hedefi koyan teknik heyet, Beşiktaş derbisi öncesinde farkı açmayı hedefliyor.

Çifte kupayı hedefleyen Galatasaray, 5 Nisan'da Başakşehir ile yarı final mücadelesi verecek. Sarı-kırmızılılar hem lig hem de kupayı almak istiyor. 

 
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