Galatasaray'da derbi için bilet çılgınlığı: "Taraftarımız affetsin"

Nef Stadı'nda oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için 150 bin istek geldi. Konuk takımın yerleri de sarı-kırmızılılara ayrılacağı için taraftarlar bilet bulma yarışına girdi. Kulübün ve yöneticilerin telefonları kilitlendi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da derbi için bilet çılgınlığı: 'Taraftarımız affetsin'
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27 Mayıs 2023 11:51
Son güncelleme 27 Mayıs 2023 11:52
Sezonun ilk yarısında Kadıköy'deki Fenerbahçe- Galatasaray maçına sarı-kırmızılı taraftar alınmamıştı. 4 Haziran'da oynanacak derbide bu kez de sarı-lacivertliler tribünde olamayacak.

150 bin talebin geldiği Nef Stadyumu'ndaki dev mücadele için 2 bin 600 kapasiteli deplasman tribünü de Galatasaraylılara ayrıldı. 40 bin kombineye sezon içinde 5 maçlık paketler eklendi ve sadece 3 bin bilet satışa sunuluyordu. Deplasman tribünü ile birlikte Fenerbahçe derbisi için yaklaşık 5 bin 600 bilet satışa çıkacak. Bu biletler için yönetime yoğun talep geldi.

YÖNETİMDEN AÇIKLAMA

Sarı-kırmızılı idareciler, yaptığı açıklamada "Bu isteklerin hepsini karşılamamız mümkün değil. Taraftarımızın affına sığınır, teşekkür ederiz" dedi.

198 locaya sahip Nef Stadyumu'nda 4 bin 500 VIP koltuk dahil olmak üzere boş yer kalmadı. Galatasaray'ı, sezonun final derbisinde 52 bin kişi destekleyecek.

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