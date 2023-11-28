Galatasaray'da Davinson Sanchez'in yokluğu böyle dolacak

Galatasaray'da yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalması beklenen Davinson Sanchez'in yokluğunda yeni savunma hattı için 2 formül belirlendi.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Davinson Sanchez'in yokluğu böyle dolacak
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28 Kasım 2023 09:30
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Manchester United ile çok kritik bir sınava çıkacak Galatasaray'da Davinson Sanchez şoku yaşanıyor.

Sarı-kırmızılılar, Alanyaspor maçında sakatlanan Kolombiyalı stoperin MR sonucunda; sol üst arka adale grubunda ikinci derece zorlanma tespit edildiğini duyurdu. Sanchez'in yaklaşık 4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Zorlu maç periyodu öncesi gelen bu haber, sarı-kırmızılıları sıkıntıya soktu.

2 DERBİYİ DE KAÇIRABİLİR

Sanchez'in yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalması, yıl sonuna kadar oynanacak (2 Şampiyonlar Ligi ve iki Fenerbahçe dahil) 8 maç kaçırması anlamına geliyor.

İKİ FORMÜL BULUNDU

Teknik Direktör Buruk bu zorlu süreç öncesi stoper tandemini değiştirmek zorunda kalacak. Aslan'ın hocasının önünde iki seçenek var:

1- Nelsson'un ilk 11'e girmesi ve Torreira ile Kaan'ın merkez orta sahada devam etmesi.

2- Kaan'ın stopere, merkez orta sahaya Sergio Oliveira veya Ndombele'nin geçmesi.

Davinson Sanchez bu sezon iki kulvarda 11 maçta sarı-kırmızılı formayı giydi ve 1 gol attı. Kolombiyalı stoper, İngiltere'de 3-2 biten Manchester United maçında 2 asist yapmıştı.



 
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