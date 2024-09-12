Galatasaray'da Cenk Ergün'e yeni sözleşme!

Galatasaray, futbol direktörü Cenk Ergün'ün sözleşmesini 2 yıl uzattı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Cenk Ergün'e yeni sözleşme!
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12 Eylül 2024 10:16
Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, sarı-kırmızılı kulüple sözleşmesini yeniledi.

Erden Timur sonrasındaki süreçte aktif rol üstlenen Ergün, transfer döneminde eleştirileri üzerine topladı.

Dursun Özbek başkanlığında çalışmalarını sürdüren Galatasaray, tecrübeli futbol adamıyla 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. 

 
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