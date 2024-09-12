Galatasaray'da Cenk Ergün'e yeni sözleşme!

Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, sarı-kırmızılı kulüple sözleşmesini yeniledi.
Erden Timur sonrasındaki süreçte aktif rol üstlenen Ergün, transfer döneminde eleştirileri üzerine topladı.
Dursun Özbek başkanlığında çalışmalarını sürdüren Galatasaray, tecrübeli futbol adamıyla 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
Erden Timur sonrasındaki süreçte aktif rol üstlenen Ergün, transfer döneminde eleştirileri üzerine topladı.
Dursun Özbek başkanlığında çalışmalarını sürdüren Galatasaray, tecrübeli futbol adamıyla 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.