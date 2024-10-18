Galatasaray'da beşinci tercih ilk 11'e yetmedi

Galatasaray'da sağ bek için; Wan-Bissaka, Doue, Assignon ve Bah'a teklif yapıldı, olmayınca Jelert alındı. Vasatı aşamayan Danimarkalı, 9 milyon Euro'luk yedek durumunda.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da beşinci tercih ilk 11'e yetmedi
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18 Ekim 2024 08:55
Galatasaray'ın Sacha Boey'i Bayern Münih'e satması sonrasında bu bölgeye tam 9 milyon Euro (332 milyon TL) bonservis ödeyerek aldığı Elias Jelert, beklentilerin uzağında kaldı.

Şu ana kadar oynanan 10 maçın 3'ünde ilk 11'e girebilen Danimarkalı, ne savunma ne de hücumda güven verdi... 21 yaşındaki sağ bek yerine Kaan Ayhan'ı oynatan teknik direktör Okan Buruk, bu kararını değiştirmeyi de düşünmüyor. Sarı-kırmızılı kulübün transfer döneminde Jelert'i sağ bek listesinde 5. sıraya yazdığı da ortaya çıktı.

KAAN AYHAN SAĞ BEKTE BANKO

İngiltere'den Wan-Bissaka, Fransa'dan Guela Doue ve Lorenz Assignon ile Benfica'dan Alexander Bah'a yolladığı tekliflerden sonuç alamayan Galatasaray, scout ekibinin tavsiyesiyle Elias Jelert'i gündemine dahil etti ve Kopenhag'a bu transfer için 9 milyon Euro ödedi. Süre aldığı maçlarda vasatı aşamayan 21 yaşındaki sağ bek, Florya'daki antrenmanlarda da Kaan Ayhan'dan formayı kapacak performansı gösteremiyor. Jelert, kulübede kalmaya devam edecek. 

 
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