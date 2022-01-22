Galatasaray'da Berkan ile Cicaldau yan yana

Galatasaray'da Kasımpaşa maçında sarı kart cezası nedeni ile forma giyemeyen Berkan Kutlu, Trabzonspor karşılaşmasında sahada olacak.
Kasımpaşa maçına Halil Dervişoğlu'nun arkasında 10 numaralı pozisyonda başlayan Cicaldau, ikinci yarıda ise değişikliklerin ardından ön liberoya geçmişti.
Rumen orta sahanın Trabzonspor maçında Berkan Kutlu'nun yanında oynaması bekleniyor.
Kasımpaşa maçına Halil Dervişoğlu'nun arkasında 10 numaralı pozisyonda başlayan Cicaldau, ikinci yarıda ise değişikliklerin ardından ön liberoya geçmişti.
Rumen orta sahanın Trabzonspor maçında Berkan Kutlu'nun yanında oynaması bekleniyor.