Galatasaray'da Berkan ile Cicaldau yan yana

Galatasaray'da Kasımpaşa maçında sarı kart cezası nedeni ile forma giyemeyen Berkan Kutlu, Trabzonspor karşılaşmasında sahada olacak.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray'da Berkan ile Cicaldau yan yana
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Ocak 2022 13:39
Galatasaray'da Kasımpaşa maçında sarı kart cezası nedeni ile forma giyemeyen Berkan Kutlu, Trabzonspor karşılaşmasında sahada olacak.

Kasımpaşa maçına Halil Dervişoğlu'nun arkasında 10 numaralı pozisyonda başlayan Cicaldau, ikinci yarıda ise değişikliklerin ardından ön liberoya geçmişti.

Rumen orta sahanın Trabzonspor maçında Berkan Kutlu'nun yanında oynaması bekleniyor. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.