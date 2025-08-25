Galatasaray'da Barış Alper gelişmesi!

Galatasaray'da transferi gündeme gelen ve bu süreç krize dönen Barış Alper Yılmaz ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.
Barış Alper Yılmaz, Kayseri dönüşü bugün (pazartesi) rejenerasyon çalışması için Kemerburgaz'da toplanan sarı-kırmızılı takıma katıldı ve antrenmana çıktı.
Galatasaray Yönetimi, milli futbolcu ile bu hafta yeniden görüşecek.
Milli futbolcu, Kayserispor ile oynanan maçta kafileye dahil edilmemiş ve maçta forma giymemişti.
