25 Ağustos
Eyüpspor-Alanyaspor
19:00
25 Ağustos
İstanbulspor-Manisa FK
21:30
25 Ağustos
Newcastle-Liverpool
22:00
25 Ağustos
Athletic Bilbao-Rayo Vallecano
20:30
25 Ağustos
Sevilla-Getafe
22:30
25 Ağustos
Udinese-Verona
19:30
25 Ağustos
Inter-Torino
21:45

Galatasaray'da Barış Alper gelişmesi!

Galatasaray Yönetimi, Barış Alper Yılmaz ile yeniden görüşecek.

calendar 25 Ağustos 2025 12:47
Haber: Sporx.com
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Galatasaray'da transferi gündeme gelen ve bu süreç krize dönen Barış Alper Yılmaz ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.

Barış Alper Yılmaz, Kayseri dönüşü bugün (pazartesi) rejenerasyon çalışması için Kemerburgaz'da toplanan sarı-kırmızılı takıma katıldı ve antrenmana çıktı.

Galatasaray Yönetimi, milli futbolcu ile bu hafta yeniden görüşecek.

Milli futbolcu, Kayserispor ile oynanan maçta kafileye dahil edilmemiş ve maçta forma giymemişti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
10 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
11 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
16 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
