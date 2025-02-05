Galatasaray'da Barış Alper'e zam!

Galatasaray, yeni sözleşmeyle birlikte Barış Alper Yılmaz'ın garanti ücretini 2 milyon euro'ya çıkardı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Barış Alper'e zam!
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05 Şubat 2025 08:16
Galatasaray'da İngilizlerin istediği Barış Alper'e iki İtalyan kulübü de teklif iletti.

Galatasaray ile kontratını 2028'e uzatan başarılı isim performansıyla takdir topladı. Barış Alper'in garanti ücreti 2 milyon euro'ya çıktı.

Bu arada milli futbolcu, İngilizce ve İtalyanca dersleri alıyor.

Barış Alper'e 30 milyon euro'nun üzerinde diğer biçiliyor.

Galatasaray'da bu sezon 32 maçta süre bulan 24 yaşındakif utbolcu, 11 gol attı ve 2 asist yaptı.

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