Galatasaray'da Babel adım adım ayrılığa

Galatasaray, Ryan Babel ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. İşte ayrıntılar...

Haber; Yeni Şafak, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Babel adım adım ayrılığa
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29 Aralık 2021 09:25
Galatasaray'ın devre arasında göndermek istediği Ryan Babel, ayak bileğindeki ağrıları nedeniyle Türkiye Kupası'ndaki Denizlispor karşılaşmasında da kadroya alınmadı.

Yabancı kontenjanını boşaltmak zorunda olan sarı-kırmızılı ekip, Hollandalı futbolcuyu yollayıp maaş bütçesinde de 2 milyon euro tasarruf etmek istiyor.

35 yaşındaki futbolcu ise ülkesinde ve yatırımlarını yaptığı ABD'de takım arıyor.




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