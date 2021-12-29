Galatasaray'da Babel adım adım ayrılığa

Galatasaray'ın devre arasında göndermek istediği Ryan Babel, ayak bileğindeki ağrıları nedeniyle Türkiye Kupası'ndaki Denizlispor karşılaşmasında da kadroya alınmadı.



Yabancı kontenjanını boşaltmak zorunda olan sarı-kırmızılı ekip, Hollandalı futbolcuyu yollayıp maaş bütçesinde de 2 milyon euro tasarruf etmek istiyor.



35 yaşındaki futbolcu ise ülkesinde ve yatırımlarını yaptığı ABD'de takım arıyor.







