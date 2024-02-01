Galatasaray'da ayrılık yakın!

Galatasaray'da Sacha Boey ve Angelino'nun ardından Cedric Bakambu da takıma veda etmeye hazırlanıyor.
İSPANYOLLAR ANLAŞMA SAĞLADI
İspanyol ekibi Real Betis, Bakambu'nun transferi için Galatasaray'la anlaşma sağladı. Real Betis'in, deneyimli futbolcu için 4-5 milyon euro bandında bonservis ödemesi bekleniyor.
Bakambu'nun geleceğinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.
GALATASARAY PERFORMANSI
Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Bakambu, sarı-kırmızılı forma altında 16 maçta süre buldu. Bakambu, bu karşılaşmalarda 2 gol attı ve 1 asist yaptı.
İSPANYOLLAR ANLAŞMA SAĞLADI
İspanyol ekibi Real Betis, Bakambu'nun transferi için Galatasaray'la anlaşma sağladı. Real Betis'in, deneyimli futbolcu için 4-5 milyon euro bandında bonservis ödemesi bekleniyor.
Bakambu'nun geleceğinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.
GALATASARAY PERFORMANSI
Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Bakambu, sarı-kırmızılı forma altında 16 maçta süre buldu. Bakambu, bu karşılaşmalarda 2 gol attı ve 1 asist yaptı.