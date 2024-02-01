Galatasaray'da ayrılık yakın!

Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray, Cedric Bakambu'nun transferi için Real Betis anlaşma sağladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da ayrılık yakın!
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01 Şubat 2024 14:23
Son güncelleme 01 Şubat 2024 15:48
Galatasaray'da Sacha Boey ve Angelino'nun ardından Cedric Bakambu da takıma veda etmeye hazırlanıyor.

İSPANYOLLAR ANLAŞMA SAĞLADI

İspanyol ekibi Real Betis, Bakambu'nun transferi için Galatasaray'la anlaşma sağladı. Real Betis'in, deneyimli futbolcu için 4-5 milyon euro bandında bonservis ödemesi bekleniyor.

Bakambu'nun geleceğinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Bakambu, sarı-kırmızılı forma altında 16 maçta süre buldu. Bakambu, bu karşılaşmalarda 2 gol attı ve 1 asist yaptı.



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