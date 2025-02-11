Galatasaray'da ayrılık gerçekleşmedi: Eyüp Aydın

Eyüpspor ve Galatasaray, Eyüp Aydın'ın kiralık transferi için anlaşma sağladı. 20 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'dan ayrılmak istemeyince transfer gerçekleşmedi.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da ayrılık gerçekleşmedi: Eyüp Aydın
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11 Şubat 2025 23:32
Eyüpspor, ara transfer döneminin son döneminde Galatasaray'dan Eyüp Aydın için harekete geçti.

İstanbul temsilcisi, teknik direktör Arda Turan'ın istediği Eyüp Aydın için Galatasaray'ın kapısını çaldı.

Eyüpspor, Galatasaray ile yaptığı görüşmelerde 20 yaşındaki futbolcunun sezon sonuna kadar kiralanması için anlaşma sağladı.

Galatasaray'da kalmak isteyen Eyüp Aydın ise Eyüpspor'a sıcak bakmadı ve transfer gerçekleşmedi.

Galatasaray'da bu sezon 2 maçta süre bulan genç oyuncu, 1 gol attı.


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