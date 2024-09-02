Galatasaray'da Arias pazarlığı

Galatasaray, Wilfried Zaha'nın ayrılışı ve Hakim Ziyech'in transfer ihtimali nedeniyle Jhon Arias için yeniden pazarlıklara başladı.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'da Arias pazarlığı
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02 Eylül 2024 09:48
Wilfried Zaha ve Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılığı geçtiğimiz ay gerçekleşeyince Jhon Aris ile temaslarını donduran Galatasaray, yeniden harekete geçti.

PAZARLIKLAR BAŞLADI

Sarı-kırmızılılar, Zaha'nın Lyon'a transferi, Hakim Ziyech'in ayrılık ihtimali nedeniyle Arias için pazarlıklara başladı.

Galatasaray, 26 yaşındaki Kolombiyalı Arias için kulübü Fluminense ile bonservis pazarlığına oturdu.

PİYASA DEĞERİ 14 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösterilen Arias'ın Fluminense ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

2021 yılından bu yana Fluminense forması giyen Arias, Brezilya temsilcisinde çıktığı 179 maçta 38 gol attı ve 41 asist yaptı.

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