Galatasaray'da 5 oyuncu kadroda yok!

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı, Wilfried Zaha, Hakim Ziyech, Serge Aurier ve Sergio Oliveira, Beşiktaş derbisinin kadrosunda yer almadı.

Haber; Sporx.com
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Galatasaray'da 5 oyuncu kadroda yok!
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03 Mart 2024 18:00
Son güncelleme 03 Mart 2024 18:22
Süper Lig'de Beşiktaş'a konuk olan Galatasaray'da 5 oyuncu kadroda yer almadı.

Sarı-kırmızılılarda Abdülkerim Bardakcı, Wilfried Zaha, Sergio Oliveira, Serge Aurier ve Hakim Ziyech, dev maçın kadrosunda yer almadı.

Bu isimlerden Zaha, Abdülkerim, Ziyech ve Aurier'in sakatlıkları bulunuyor. Sergio Oliveira ise teknik heyet kararıyla kadroya dahil edilmedi.

Galatasaray'ın 11'i ve yedekleri

Galatasaray'ın yedekleri: Günay, Eyüp, Berkan, Tete, Baran, Ali Yeşilyurt, Hamza, Efe, Ndombele, Vinicius

Galatasaray'ın 11'i:



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