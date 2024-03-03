Galatasaray'da 5 oyuncu kadroda yok!

Süper Lig'de Beşiktaş'a konuk olan Galatasaray'da 5 oyuncu kadroda yer almadı.
Sarı-kırmızılılarda Abdülkerim Bardakcı, Wilfried Zaha, Sergio Oliveira, Serge Aurier ve Hakim Ziyech, dev maçın kadrosunda yer almadı.
Bu isimlerden Zaha, Abdülkerim, Ziyech ve Aurier'in sakatlıkları bulunuyor. Sergio Oliveira ise teknik heyet kararıyla kadroya dahil edilmedi.
Galatasaray'ın 11'i ve yedekleri
Galatasaray'ın yedekleri: Günay, Eyüp, Berkan, Tete, Baran, Ali Yeşilyurt, Hamza, Efe, Ndombele, Vinicius
Galatasaray'ın 11'i:
Sarı-kırmızılılarda Abdülkerim Bardakcı, Wilfried Zaha, Sergio Oliveira, Serge Aurier ve Hakim Ziyech, dev maçın kadrosunda yer almadı.
Bu isimlerden Zaha, Abdülkerim, Ziyech ve Aurier'in sakatlıkları bulunuyor. Sergio Oliveira ise teknik heyet kararıyla kadroya dahil edilmedi.
Galatasaray'ın 11'i ve yedekleri
Galatasaray'ın yedekleri: Günay, Eyüp, Berkan, Tete, Baran, Ali Yeşilyurt, Hamza, Efe, Ndombele, Vinicius
Galatasaray'ın 11'i:
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU