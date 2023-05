Galatasaray'da 3 ismin üyelik başvurusuna ret

Sicil Kurulu, üyelik müracaatında bulunan Galatasaray Lisesi mezunlarını mercek altına aldı. 270'e yakın isimden 3 kişinin başka takım taraftarı olduğu gerekçesi ile başvuru dilekçeleri reddedildi.Bir üyeninsavunması kâr etmedi. Üyelik başvurusu kabul görmedi.10 bin 741 aktif üyesi bulunan Galatasaray Spor Kulübü'ne her sene üyelik için binlerce talep geliyor. Teknik direktör Okan Buruk, son dönemde Dursun Özbek'inkulübe üye olurken, ortalama her sene 400 kişi Galatasaray çatısı altına giriyor. A Grubu'ndaki Galatasaray Lisesi mezunları, bu üyelerin önemli kısmını oluşturuyor. B Grubu başkan kontenjanı, C Grubu eski sporcular, D Grubu üyelerin eş ve çocukları, E Grubu ise Galatasaray Lisesi dışından üye adaylarını kapsıyor.Geçen dönemde Galatasaray Lisesi mezunu 270'e yakın kişi üyelik başvurusunda bulundu. Sicil Kurulu, her başvuruyu tek tek inceleyerek Lise mezunlarının gerçekten Galatasaray taraftarı olup olmadığını araştırdı. 3 kişinin başka takımları tuttuğu belirlendi ve üyelik başvurusu reddedildi. Hatta bir başvuru sahibi, Galatasaray Lisesi'ni kazandığı zaman başka takıma gönül verdiği ancak artık Galatasaraylı olduğu yönünde ifade verse de başvurusu reddedildi.