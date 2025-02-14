Galatasaray'da 3 isim geri dönüyor!

UEFA Avrupa Ligi eleme turu play-off ilk maçında Galatasaray, AZ Alkmaar deplasmanından 4-1'lik yenilgiyle ayrıldı.
Sarı-kırmızılılar, ağır mağlubiyetin ardından şimdiden rövanş planlarını yapmaya başladı.
Galatasaray, cezaları nedeniyle AZ Alkmaar ile oynanan ilk maçta Davinson Sanchez, Lucas Torreira ve Victor Osimhen gibi isimlerden yararlanamadı. 3 yıldız, cezalarını Hollanda'da oynanan ilk maçta çekti ve ikinci maçta forma giyemeyecekler.
Sanchez, Torreira ve Osimhen'in Galatasaray'ın rövanş maçında önemli kozlarını olması bekleniyor.
Sarı-kırmızılılar, ağır mağlubiyetin ardından şimdiden rövanş planlarını yapmaya başladı.
Galatasaray, cezaları nedeniyle AZ Alkmaar ile oynanan ilk maçta Davinson Sanchez, Lucas Torreira ve Victor Osimhen gibi isimlerden yararlanamadı. 3 yıldız, cezalarını Hollanda'da oynanan ilk maçta çekti ve ikinci maçta forma giyemeyecekler.
Sanchez, Torreira ve Osimhen'in Galatasaray'ın rövanş maçında önemli kozlarını olması bekleniyor.
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