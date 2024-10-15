Galatasaray Çağdaş Faktoring, taraftarı önünde kazanmak istiyor

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, 16 Ekim Çarşamba günü Portekiz'in Sportiva ekibini konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray Çağdaş Faktoring, taraftarı önünde kazanmak istiyor
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15 Ekim 2024 13:07
Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası J Grubu ikinci maçında yarın Portekiz'in Sportiva ekibini konuk edecek.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

Galatasaray Çağdaş Faktoring, gruptaki ilk maçında deplasmanda Baxi Ferrol'u 83-66 mağlup etti. Sportiva ise ilk maçında evinde KP Tany Brno'ya 73-63 yenildi.

Sarı-kırmızılı ekip, taraftarının önünde çıkacağı ilk grup maçında galibiyet hedefliyor.

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