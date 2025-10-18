Galatasaray Çağdaş Faktoring, ligde 3'te 3 yaptı!

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol'u ağırladı.



Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray, 75-52 kazandı.



Karşılaşmanın em skorer oyuncusu 13 sayı kaydeden Melikgazi Kayseri basketbolcusu Charli Collier oldu. Galatasaray'da ise Kamiah Smalls 12 sayı kaydetti.



Galatasaray Çağdaş Faktoring, bu sonuçla birlikte lige 3'te 3 ile başlamış oldu. Melikgazi Kayseri ise ligde ikinci mağlubiyetini aldı.



Galatasaray, ligin 4. haftasında Çukurova Basketbol ile karşılaşacak. Melikgazi Kayseri ise Beşiktaş'ı konuk edecek.



