Galatasaray Çağdaş Faktoring'in konuğu UNI Györ

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası'nın play-off turu rövanş maçında 11 Ocak Çarşamba günü Macaristan'ın UNI Györ ekibini konuk edecek.
Ahmet Cömert Spor Salonu'nda yapılacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Turun ilk maçında rakibini deplasmanda 78-61 yenen sarı-kırmızılı takım, yarınki karşılaşmada da avantajlı skor elde etmesi halinde son 16 turuna yükselecek.
Ahmet Cömert Spor Salonu'nda yapılacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Turun ilk maçında rakibini deplasmanda 78-61 yenen sarı-kırmızılı takım, yarınki karşılaşmada da avantajlı skor elde etmesi halinde son 16 turuna yükselecek.
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