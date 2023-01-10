Galatasaray Çağdaş Faktoring'in konuğu UNI Györ

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası'nın play-off turu rövanş maçında 11 Ocak Çarşamba günü Macaristan'ın UNI Györ ekibini ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray Çağdaş Faktoring'in konuğu UNI Györ
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10 Ocak 2023 16:59
Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası'nın play-off turu rövanş maçında 11 Ocak Çarşamba günü Macaristan'ın UNI Györ ekibini konuk edecek.

Ahmet Cömert Spor Salonu'nda yapılacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Turun ilk maçında rakibini deplasmanda 78-61 yenen sarı-kırmızılı takım, yarınki karşılaşmada da avantajlı skor elde etmesi halinde son 16 turuna yükselecek.

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