Galatasaray, Avrupa'da martı göremedi: Transferde hayal kırıklığı

Süper Lig'de geçen sezon şampiyon olan, bu sezonu hem futbolla hem skorlarla domine eden iki takımdan biri olan Galatasaray, Avrupa'da gerçeklerla yüzleşti!
Sezona 4 kulvarda 4 kupa hedefiyle giren sarı-kırmızılılar, Avrupa kupalarına UEFA Avrupa Ligi play-off turunda, Sparta Prag'a elenerek veda etti. Cimbom, Avrupa'nın en büyük iki kulüp turnuvasına 2 ayda havlu attı ve mart ayını göremedi. Süper Lig'de lider ve Türkiye Kupası'nda ise çeyrek finalist olarak yoluna devam eden Aslan, Süper Kupa'da da Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.
BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI
Galatasaray, bu sezon iki Avrupa turnuvasında elemelerle birlikte 14 maça çıktı; 7 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Şampiyonlar Ligi elemelerini yenilmeden bitiren Aslan, grup maçlarında futboluyla göz doldursa da turu geçemedi. 1-0'lık Kopenhag yenilgisiyle rotasını Avrupa Ligi'ne çeviren Cimbom, bu kupada da play-off'ta takılıp son 16'yı göremedi. Özellikle Kopenhag ve Sparta Prag gibi ikinci sınıf Avrupa takımları karşısında alınan yenilgiler sarı-kırmızılıları gerçeklerle yüzleştirdi. SÖZCÜ hayal kırıklığının nedenlerini masaya yatırdı...
TRANSFER FİYASKOSU
Galatasaray, geçen sezon şampiyon olan kadrosunu, üst düzey liglerde deneyimi olan, kalburüstü futbolcularla takviye etti. Ancak Davinson Sanchez dışında hiçbir transfer, takıma katkı yapamadı.
- Takıma seviye atlatmaları için alınan Wilfried Zaha, Hakim Ziyech, Tanguy Ndombele ve Tete büyük hayal kırıklığı yaşattı.
- Sol beke ilaç diye alınan Angelino, yarım sezonda gönderildi. Yerine alınan Köhn, UEFA listesine yetiştirilemedi ve Cimbom, Sparta maçlarına sol beksiz çıktı. Çek ekibinin 3.3 milyon Euro'luk sağ beki Preciado, iki maçta 'devşirme' sol bek Berkan bölgesini koridora çevirdi.
- Sağ bek Boey rekor bedelle satıldı. Yerine, Afrika Kupası'nda Fildişi Sahili ile ter döken Serge Aurier alındı. O da geç ve sakat döndü. Sparta maçlarında Aslan'ın sağ beki de yoktu.
- Icardi ağır maç yükünü kaldıramadı. Sakatlık ve yorgunluk, Arjantinli yıldızı formdan düşürdü. Icardi'ye yedek olması için alınan Bakambu ve Halil gönderildi; Vinicius da henüz ortalarda yok.
GELİR 30 MİLYON EURO
Galatasaray, Avrupa macerasını 14 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyetle noktalarken, 30 milyon 140 bin 737 Euro kazandı. Bu sezonun transferlerine yaklaşık 39 milyon Euro harcayan sarı-kırmızılılar, bu paranın büyük bir kısmını UEFA'dan gelen parayla karşılamış oldu.
Sezona 4 kulvarda 4 kupa hedefiyle giren sarı-kırmızılılar, Avrupa kupalarına UEFA Avrupa Ligi play-off turunda, Sparta Prag'a elenerek veda etti. Cimbom, Avrupa'nın en büyük iki kulüp turnuvasına 2 ayda havlu attı ve mart ayını göremedi. Süper Lig'de lider ve Türkiye Kupası'nda ise çeyrek finalist olarak yoluna devam eden Aslan, Süper Kupa'da da Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.
BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI
Galatasaray, bu sezon iki Avrupa turnuvasında elemelerle birlikte 14 maça çıktı; 7 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Şampiyonlar Ligi elemelerini yenilmeden bitiren Aslan, grup maçlarında futboluyla göz doldursa da turu geçemedi. 1-0'lık Kopenhag yenilgisiyle rotasını Avrupa Ligi'ne çeviren Cimbom, bu kupada da play-off'ta takılıp son 16'yı göremedi. Özellikle Kopenhag ve Sparta Prag gibi ikinci sınıf Avrupa takımları karşısında alınan yenilgiler sarı-kırmızılıları gerçeklerle yüzleştirdi. SÖZCÜ hayal kırıklığının nedenlerini masaya yatırdı...
TRANSFER FİYASKOSU
Galatasaray, geçen sezon şampiyon olan kadrosunu, üst düzey liglerde deneyimi olan, kalburüstü futbolcularla takviye etti. Ancak Davinson Sanchez dışında hiçbir transfer, takıma katkı yapamadı.
- Takıma seviye atlatmaları için alınan Wilfried Zaha, Hakim Ziyech, Tanguy Ndombele ve Tete büyük hayal kırıklığı yaşattı.
- Sol beke ilaç diye alınan Angelino, yarım sezonda gönderildi. Yerine alınan Köhn, UEFA listesine yetiştirilemedi ve Cimbom, Sparta maçlarına sol beksiz çıktı. Çek ekibinin 3.3 milyon Euro'luk sağ beki Preciado, iki maçta 'devşirme' sol bek Berkan bölgesini koridora çevirdi.
- Sağ bek Boey rekor bedelle satıldı. Yerine, Afrika Kupası'nda Fildişi Sahili ile ter döken Serge Aurier alındı. O da geç ve sakat döndü. Sparta maçlarında Aslan'ın sağ beki de yoktu.
- Icardi ağır maç yükünü kaldıramadı. Sakatlık ve yorgunluk, Arjantinli yıldızı formdan düşürdü. Icardi'ye yedek olması için alınan Bakambu ve Halil gönderildi; Vinicius da henüz ortalarda yok.
GELİR 30 MİLYON EURO
Galatasaray, Avrupa macerasını 14 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyetle noktalarken, 30 milyon 140 bin 737 Euro kazandı. Bu sezonun transferlerine yaklaşık 39 milyon Euro harcayan sarı-kırmızılılar, bu paranın büyük bir kısmını UEFA'dan gelen parayla karşılamış oldu.