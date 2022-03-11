Galatasaray, Avrupa'da kaybetmiyor!

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde gruplardan itibaren 7 maça çıkan Galatasaray, bu maçlarda mağlubiyet yaşamadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, Avrupa'da kaybetmiyor!
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11 Mart 2022 01:05
Bu sezon ligde işleri iyi gitmeyen Galatasaray, Avrupa'da ise maç kaybetmiyor.

Sarı-kırmızılılar, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasından itibaren çıktığı 7 maçta mağlubiyet yaşamadı.

Söz konusu maçlarda 3 galibiyet alan sarı-kırmızılılar, 4 maçtan ise eşitlikle ayrıldı.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda kendi sahasında Lazio ve Marsilya'yı mağlup ederken, Lokomotiv Moskova ile berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar deplasmanlarda ise Lokomotiv Moskova'yı devirdi; Lazio ve Marsilya ile berabere kaldı.

Grubunu lider olarak tamamlayan Galatasaray, son 16 turunda ise deplasmanda Barcelona ile 0-0 berabere kaldı.

İşte Galatasaray'ın söz konusu süreçte aldığı skorlar:

Galatasaray 1-0 Lazio
Marsilya 0-0 Galatasaray
Lokomotiv Moskova 0-1 Galatasaray
Galatasaray 1-1 Lokomotiv Moskova
Galatasaray 4-2 Marsilya
Lazio 0-0 Galatasaray
Barcelona 0-0 Galatasaray

2000'DEN SONRA İLK KEZ!

UEFA Avrupa Ligi'nde 7 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Galatasaray, 200 yılındaki 13 maçlık serisinin ardından en uzun serisini yakaladı.

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