Galatasaray, Avrupa'da kaybetmiyor!

2000'DEN SONRA İLK KEZ!

Galatasaray, Avrupa kupalarında oynadığı son 7 maçı kaybetmedi ve 2000 yılındaki 13 maçlık serinin ardından en uzun serisini yakaladı. 🤔 pic.twitter.com/5xsHEyKhnI



— Sporx (@sporx) March 10, 2022

Bu sezon ligde işleri iyi gitmeyen Galatasaray, Avrupa'da ise maç kaybetmiyor.Sarı-kırmızılılar, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasından itibaren çıktığı 7 maçta mağlubiyet yaşamadı.Söz konusu maçlarda 3 galibiyet alan sarı-kırmızılılar, 4 maçtan ise eşitlikle ayrıldı.Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda kendi sahasında Lazio ve Marsilya'yı mağlup ederken, Lokomotiv Moskova ile berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar deplasmanlarda ise Lokomotiv Moskova'yı devirdi; Lazio ve Marsilya ile berabere kaldı.Grubunu lider olarak tamamlayan Galatasaray, son 16 turunda ise deplasmanda Barcelona ile 0-0 berabere kaldı.Galatasaray 1-0 LazioMarsilya 0-0 GalatasarayLokomotiv Moskova 0-1 GalatasarayGalatasaray 1-1 Lokomotiv MoskovaGalatasaray 4-2 MarsilyaLazio 0-0 GalatasarayBarcelona 0-0 GalatasarayUEFA Avrupa Ligi'nde 7 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Galatasaray, 200 yılındaki 13 maçlık serisinin ardından en uzun serisini yakaladı.