Galatasaray, Avrupa'da kaybetmiyor!

Bu sezon ligde işleri iyi gitmeyen Galatasaray, Avrupa'da ise maç kaybetmiyor.
Sarı-kırmızılılar, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasından itibaren çıktığı 7 maçta mağlubiyet yaşamadı.
Söz konusu maçlarda 3 galibiyet alan sarı-kırmızılılar, 4 maçtan ise eşitlikle ayrıldı.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda kendi sahasında Lazio ve Marsilya'yı mağlup ederken, Lokomotiv Moskova ile berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar deplasmanlarda ise Lokomotiv Moskova'yı devirdi; Lazio ve Marsilya ile berabere kaldı.
Grubunu lider olarak tamamlayan Galatasaray, son 16 turunda ise deplasmanda Barcelona ile 0-0 berabere kaldı.
İşte Galatasaray'ın söz konusu süreçte aldığı skorlar:
Galatasaray 1-0 Lazio
Marsilya 0-0 Galatasaray
Lokomotiv Moskova 0-1 Galatasaray
Galatasaray 1-1 Lokomotiv Moskova
Galatasaray 4-2 Marsilya
Lazio 0-0 Galatasaray
Barcelona 0-0 Galatasaray
2000'DEN SONRA İLK KEZ!
UEFA Avrupa Ligi'nde 7 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Galatasaray, 200 yılındaki 13 maçlık serisinin ardından en uzun serisini yakaladı.
Sarı-kırmızılılar, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasından itibaren çıktığı 7 maçta mağlubiyet yaşamadı.
Söz konusu maçlarda 3 galibiyet alan sarı-kırmızılılar, 4 maçtan ise eşitlikle ayrıldı.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda kendi sahasında Lazio ve Marsilya'yı mağlup ederken, Lokomotiv Moskova ile berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar deplasmanlarda ise Lokomotiv Moskova'yı devirdi; Lazio ve Marsilya ile berabere kaldı.
Grubunu lider olarak tamamlayan Galatasaray, son 16 turunda ise deplasmanda Barcelona ile 0-0 berabere kaldı.
İşte Galatasaray'ın söz konusu süreçte aldığı skorlar:
Galatasaray 1-0 Lazio
Marsilya 0-0 Galatasaray
Lokomotiv Moskova 0-1 Galatasaray
Galatasaray 1-1 Lokomotiv Moskova
Galatasaray 4-2 Marsilya
Lazio 0-0 Galatasaray
Barcelona 0-0 Galatasaray
2000'DEN SONRA İLK KEZ!
UEFA Avrupa Ligi'nde 7 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Galatasaray, 200 yılındaki 13 maçlık serisinin ardından en uzun serisini yakaladı.
Galatasaray, Avrupa kupalarında oynadığı son 7 maçı kaybetmedi ve 2000 yılındaki 13 maçlık serinin ardından en uzun serisini yakaladı. 🤔 pic.twitter.com/5xsHEyKhnI
— Sporx (@sporx) March 10, 2022