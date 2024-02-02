Galatasaray-Aurier: Son gelişmeler

Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray, Nottingham Forest forması giyen sağ bek Serge Aurier ile anlaşma sağlamıştı. Transferde küçük pürüzlerin olduğu ve Galatasaray'ın bunu çözmeye çalıştığı belirtildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray-Aurier: Son gelişmeler
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Şubat 2024 01:52
Galatasaray, yeni sağ bekini İngiltere'den getirmeye hazırlanıyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, sarı-kırmızılılar, Nottingham Forest forması giyen Serge Aurier ile anlaşma sağladı. Ancak, anlaşmada pürüzlerin bulunduğu ve Galatasaray'ın bunları gidermek için görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi. 

Nottingham Forest'ta bu sezon 13 maça çıkan 31 yaşındaki Fildişili Serge Aurier, 2 asist yaptı.

LORENZ ASSIGNON'DAN VAZGEÇİLDİ

Galatasaray, sağ bek transferi için Lorenz Assignon'nun kiralık transferi için Rennes ile anlaşma sağlamıştı.

Sarı-kırmızılılar, 23 yaşındaki futbolcu için sözleşmeye satın alma opsiyonu koyduramaması ve Assignon'a başka taliplerin de olması nedeniyle beklemek istemedi ve Aurier'e yönelerek Fildişili futbolcu ile anlaşma sağladı. Assignon da İngiliz ekibi Burnley'e transfer oldu.





Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery