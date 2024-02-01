Galatasaray, Aurier ile anlaştı!

Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray, Nottingham Forest forması giyen sağ bek Serge Aurier ile anlaşma sağladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray, Aurier ile anlaştı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Şubat 2024 12:24
Son güncelleme 01 Şubat 2024 12:25
Galatasaray, yeni sağ bekini İngiltere'den getirmeye hazırlanıyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, sarı-kırmızılılar, Nottingham Forest forması giyen Serge Aurier ile anlaşma sağladı.

Aurier transferi için Galatasaray ile Nottingham Forest arasında son görüşmelerin yapıldığı belirtildi.

Nottingham Forest'ta bu sezon 13 maça çıkan 31 yaşındaki Fildişili Serge Aurier, 2 asist yaptı.

LORENZ ASSIGNON'DAN VAZGEÇİLDİ

Galatasaray, sağ bek transferi için Lorenz Assignon'nun kiralık transferi için Rennes ile anlaşma sağlamıştı.

Sarı-kırmızılılar, 23 yaşındaki futbolcu için sözleşmeye satın alma opsiyonu koyduramaması ve Assignon'a başka taliplerin de olması nedeniyle beklemek istemedi ve Aurier'e yönelerek Fildişili futbolcu ile anlaşma sağladı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery