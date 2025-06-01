Chelsea'de istediği süreleri bulamayan Christopher Nkunku, yaz transfer döneminde takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.



Galatasaray'da Osimden; Icardi ve Morata'nın durumu belirsizliğini koruyor. Sarı-Kırmızılılar'ın İngiliz kulubünün forveti Nkunky'yu listeye aldığı öğrenildi.

Sarı kırmızılıların Londra ekibine transfer teklifi yapacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor. Fransız yıldız, kanat bölgesinde de oynayabiliyor. 1.77 boyundaki futbolcunun güncel piyasa değeri Transfermarkt'a göre 35 milyon Euro olarak öne çıkıyor.Yıldız oyuncu geçen sezon Leipzig'den Chelsea'ye 60 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu.Sezona Manchester City karşısında ilk 11'de başlayan 27 yaşındaki yıldız, 42 maçta boy gösterdi. Nkunku bu maçlarda 14 gol atıp 5 asist yaptı.