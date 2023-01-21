Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Antalyaspor arasındaki maçta sarı-kırmızılılar lehine verilen penaltı kararı iptal edildi.Ali Şansalan, 71. dakikada Antalyasporlu Ömer Toprak'ın topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. Ancak sonrasında VAR hakemi Koray Gençerler'den pozisyonu izlemesi yönünde uyarı geldi.Kenara gelen ve pozisyonu izleyen Ali Şansalan, Mauro Icardi'nin penaltı öncesinde Floranus'a faul yaptığı gerekçesiyle penaltı kararını iptal etti. Ayrıca Ömer Toprak'ın sarı kartı da iptal oldu.Galatasaray taraftarları penaltının iptal edilmesinin ardından "Şampiyon olmamız engellenemez" şeklinde tezahüratlarda bulundu.