Galatasaray, Ali Sami Yen'in doğum gününü kutladı!

Galatasaray Kulübü, kurucu ve ilk başkan olan Ali Sami Yen'in doğum gününü kutladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray, Ali Sami Yen'in doğum gününü kutladı!
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20 Mayıs 2021 14:08
Galatasaray Kulübü, kurucusu ve ilk başkanı Ali Sami Yen'in doğum gününü kutladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan kutlama mesajında, "Ölümsüz kurucumuz ve 1 numaralı üyemiz, her zaman ilkeleri ve kurucu değerleri doğrultusunda olduğumuz Ali Sami Bey, 135 yıl önce bugün İstanbul'un Kandilli semtinde dünyaya gelmişti. İlk başkanımız Ali Sami Bey'i saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz." denildi.

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