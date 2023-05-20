Galatasaray, Ali Sami Yen'in doğum gününü kutladı

Galatasaray camiası kulübün kurucu üyesi Ali Sami Yen'in doğum gününü kutladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Galatasaray, Ali Sami Yen'in doğum gününü kutladı
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20 Mayıs 2023 14:39
Son güncelleme 20 Mayıs 2023 15:33
Galatasaray, kulübün bir numaralı kurucu üyesi ve ilk başkanı Ali Sami Yen'in doğum gününü kutladı.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Kurucumuz, 1 numaralı üyemiz, ilk başkanımız ve ilk sporcularımızdan Ali Sami Yen'i doğum gününde saygı, sevgi ve minnetle anıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Ünlü dilbilimci ve yazar Şemsettin Sami'nin ikinci oğlu olan Ali Sami Yen, 20 Mayıs 1886'da İstanbul'da dünyaya gelmişti.

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