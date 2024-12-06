Galatasaray, Acun Ilıcalı'yı mahkemeye vereceğini açıkladı

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'yı mahkemeye vereceğini belirtti.
İbrahim Hatipoğlu yaptığı açıklamada, "Aslında ben bu konuyla ilgili çok fazla yorum yapmak istemediğimi, bu diyaloğu kapattığımı 7 Kasım'da iletmiştim. Çok kısa şunu söylemek istiyorum. Kişisel verilerin ihlali söz konusu. Bir yayın sırasında iki kişi arasındaki bir mesajın, başka birine gösterilmesi yasal olarak uygun bir davranış değil. Bu konuda yasal haklarımı kullanacağımı belirtmek istiyorum." ifadelerini kullandı.
"CAMİADAN ÖZÜR DİLİYORUM"
İbrahim Hatipoğlu, "Tottenham maçından sonra bu konuyla ilgili açıklama yapmıştım. Milli arada yapmak üzere görüştüğümüzü, hakem isimleri üzerinde konuştuğumuzu, bazı hakem isimler üzerinde anlaştığımızı söylemiştim ama gerisini henüz tamamlayamamıştık. O gün o yazışmaları gösterdiği gazeteciden, bunların dışında görüp görmediğini açıklamasını rica ediyorum. Bütün aramızdaki diyalog bundan ibaretti. Eksik kalan bir şey var; bu mevzuyu bir daha konuşmamak üzere kapatmak istiyorum. Yanlış kişiyle diyaloğa girdiğimi söylemiştim. Camiadan özür dilerim. O mesajların sonunda benim bir cevapsız aramamı da görmüş olmaları lazım. Kendisi o sosyal medya paylaşımını yaptıktan hemen sonra kendisini aradım." dedi.
"GERİ DÖNMESİNİ BEKLEDİM, OLMADI"
Acun Ilıcalı'yı aradığını ancak ulaşamadığını söyleyen Hatipoğlu, "Amacının ne olduğunu, neden böyle bir paylaşımda bulunduğunu öğrenmek istedim. Ancak cevapsız çağrı oldu. 1.5 saat geri dönmesini bekledim, olmadı. Kendi tercih ettiği platformda bunun samimi bir davranış olmadığını, arkasında başka sinsi bir plan olduğunu belirterek bu diyaloğa son verdim. Bir daha bunla ilgili herhangi bir şey konuşmak istemiyorum." açıklamasını yaptı.
"SALDIRILARA İZİN VERMEYECEĞİZ"
İbrahim Hatipoğlu açıklamalarına şu şekilde devam etti: "Gerçekten dün akşam Türk futbol tarihinde bir ilk yaşandı. Çok büyük bir ayıp yaşandı. Bir devlet kanalında TFF Başkanı, tarafsız olması gereken, adalet dağıtması gereken bir kişi direkt kulübümüz başkanı Dursun Aydın Özbek'i hedef alarak, kabul edilemeyecek açıklamalarda bulundu. Bundan endişe duyuyor muyuz, Galatasaray adına hiçbir endişe duymuyoruz. Biz herkes, Galatasaray'a karşı kim, ne düşmanlık, kin besliyorsa bunları açıkça göğüslemeye hazırız. Biz Galatasarayız. Bir savaş ilan ediyorlarsa mücadele edecek gücümüz var. Bu tip saldırılar Galatasaray'ı sadece kenetler. Biz TFF'yi de, onun atadığı kötü niyetli insanları da, rakiplerimizi de iyi ve adil oyunla yenerek Allah'ın izniyle 25. şampiyonluğumuzu kazanacağız. Bunun dün yapılan aleni saldırılarla engellenmeye çalışılmasına müsaade etmeyeceğiz."
"HİÇBİR ENDİŞEMİZ YOK"
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Dursun Özbek ile ilgili sözlerine ise Hatipoğlu, "Dursun Özbek şahsında bir şeyler söylerken Galatasaray Kulübü'nü ayırmaya çalıştı. Bu mümkün müdür? Sayın Dursun Aydın Özbek, Galatasaray Spor Kulübü'nün başkanıdır. Bu büyük Galatasaray ailesinin lideridir. Ona yapılan her saldırı, tüm Galatasaraylılar'a yapılmış sayılır. Biz bu bilinçteyiz. Galatasaray Spor Kulübü ile Dursun Özbek'i ayrı göstermek beyhude bir çabadır. Bizim için bundan sonra her türlü ortamda Galatasaray'ın haklarını savunacağız. Hiçbir endişemiz yok. İyi bir takımımız var. 13 maçlık performansı, bir gösterge bütün bunlara rağmen alınmış bir liderliktir. Bu başarıyı sahada elde ederek tekrar şampiyon olacağız. Hiçbir şüphemiz yok. Taraftarlarımız endişe etmesinler. Bugün Galatasaray için kenetlenme günüdür. Bugün kendisini Galatasaraylıyım diyen herkes için birlik beraberlik içinde mücadele etme günüdür. Futbol paydaşı olan herkesin, bu kabul edilemez adaletsiz tutuma karşı sesini çıkarması da onların da geleceği için son derece önemlidir. Bugün susan herkes, yarın aynı muameleyle karşı karşıya kaldıkları zaman, sessiz kalmalarının bedelini ödemek zorunda kalırlar." şeklinde konuştu.
İbrahim Hatipoğlu yaptığı açıklamada, "Aslında ben bu konuyla ilgili çok fazla yorum yapmak istemediğimi, bu diyaloğu kapattığımı 7 Kasım'da iletmiştim. Çok kısa şunu söylemek istiyorum. Kişisel verilerin ihlali söz konusu. Bir yayın sırasında iki kişi arasındaki bir mesajın, başka birine gösterilmesi yasal olarak uygun bir davranış değil. Bu konuda yasal haklarımı kullanacağımı belirtmek istiyorum." ifadelerini kullandı.
"CAMİADAN ÖZÜR DİLİYORUM"
İbrahim Hatipoğlu, "Tottenham maçından sonra bu konuyla ilgili açıklama yapmıştım. Milli arada yapmak üzere görüştüğümüzü, hakem isimleri üzerinde konuştuğumuzu, bazı hakem isimler üzerinde anlaştığımızı söylemiştim ama gerisini henüz tamamlayamamıştık. O gün o yazışmaları gösterdiği gazeteciden, bunların dışında görüp görmediğini açıklamasını rica ediyorum. Bütün aramızdaki diyalog bundan ibaretti. Eksik kalan bir şey var; bu mevzuyu bir daha konuşmamak üzere kapatmak istiyorum. Yanlış kişiyle diyaloğa girdiğimi söylemiştim. Camiadan özür dilerim. O mesajların sonunda benim bir cevapsız aramamı da görmüş olmaları lazım. Kendisi o sosyal medya paylaşımını yaptıktan hemen sonra kendisini aradım." dedi.
"GERİ DÖNMESİNİ BEKLEDİM, OLMADI"
Acun Ilıcalı'yı aradığını ancak ulaşamadığını söyleyen Hatipoğlu, "Amacının ne olduğunu, neden böyle bir paylaşımda bulunduğunu öğrenmek istedim. Ancak cevapsız çağrı oldu. 1.5 saat geri dönmesini bekledim, olmadı. Kendi tercih ettiği platformda bunun samimi bir davranış olmadığını, arkasında başka sinsi bir plan olduğunu belirterek bu diyaloğa son verdim. Bir daha bunla ilgili herhangi bir şey konuşmak istemiyorum." açıklamasını yaptı.
"SALDIRILARA İZİN VERMEYECEĞİZ"
İbrahim Hatipoğlu açıklamalarına şu şekilde devam etti: "Gerçekten dün akşam Türk futbol tarihinde bir ilk yaşandı. Çok büyük bir ayıp yaşandı. Bir devlet kanalında TFF Başkanı, tarafsız olması gereken, adalet dağıtması gereken bir kişi direkt kulübümüz başkanı Dursun Aydın Özbek'i hedef alarak, kabul edilemeyecek açıklamalarda bulundu. Bundan endişe duyuyor muyuz, Galatasaray adına hiçbir endişe duymuyoruz. Biz herkes, Galatasaray'a karşı kim, ne düşmanlık, kin besliyorsa bunları açıkça göğüslemeye hazırız. Biz Galatasarayız. Bir savaş ilan ediyorlarsa mücadele edecek gücümüz var. Bu tip saldırılar Galatasaray'ı sadece kenetler. Biz TFF'yi de, onun atadığı kötü niyetli insanları da, rakiplerimizi de iyi ve adil oyunla yenerek Allah'ın izniyle 25. şampiyonluğumuzu kazanacağız. Bunun dün yapılan aleni saldırılarla engellenmeye çalışılmasına müsaade etmeyeceğiz."
"HİÇBİR ENDİŞEMİZ YOK"
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Dursun Özbek ile ilgili sözlerine ise Hatipoğlu, "Dursun Özbek şahsında bir şeyler söylerken Galatasaray Kulübü'nü ayırmaya çalıştı. Bu mümkün müdür? Sayın Dursun Aydın Özbek, Galatasaray Spor Kulübü'nün başkanıdır. Bu büyük Galatasaray ailesinin lideridir. Ona yapılan her saldırı, tüm Galatasaraylılar'a yapılmış sayılır. Biz bu bilinçteyiz. Galatasaray Spor Kulübü ile Dursun Özbek'i ayrı göstermek beyhude bir çabadır. Bizim için bundan sonra her türlü ortamda Galatasaray'ın haklarını savunacağız. Hiçbir endişemiz yok. İyi bir takımımız var. 13 maçlık performansı, bir gösterge bütün bunlara rağmen alınmış bir liderliktir. Bu başarıyı sahada elde ederek tekrar şampiyon olacağız. Hiçbir şüphemiz yok. Taraftarlarımız endişe etmesinler. Bugün Galatasaray için kenetlenme günüdür. Bugün kendisini Galatasaraylıyım diyen herkes için birlik beraberlik içinde mücadele etme günüdür. Futbol paydaşı olan herkesin, bu kabul edilemez adaletsiz tutuma karşı sesini çıkarması da onların da geleceği için son derece önemlidir. Bugün susan herkes, yarın aynı muameleyle karşı karşıya kaldıkları zaman, sessiz kalmalarının bedelini ödemek zorunda kalırlar." şeklinde konuştu.