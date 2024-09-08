Galatasaray'a yeni Kerem Aktürkoğlu: Ali Efe Çördek

Galatasaray, geleceğe yönelik yatırım yaptı ve 3. Lig ekibi Bulvarspor'dan Ali Efe Çördek'i kadrosuna kattı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Instagram
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Galatasaray'a yeni Kerem Aktürkoğlu: Ali Efe Çördek
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08 Eylül 2024 13:18
3.Lig ekibi Erzincanspor'dan aldığı Kerem Aktürkoğlu'nu 12 milyon Euro'ya Benfica'ya satan Galatasaray, geleceğe yönelik yatırım yaptı ve 3. Lig ekibi Bulvarspor'dan Ali Efe Çördek'i kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulüp tarafından uzun süredir takip edilen 19 yaşındaki Ali Efe'ye olumlu rapor verildi ve transfer edildi. Ali Efe, sağ açık ve forvet olarak oynayabiliyor. 

2005 doğumlu yıldız adayının deneyim kazanması için alt liglere kiralanması düşünülüyor.
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