Galatasaray'a Skriniar'da 1 iyi 1 kötü haber

Galatasaray'ın transfer etmek istediği Milan Skriniar için anlaşmaya vardığı belirtildi. Diğer taraftan Skriniar'ın kulübü PSG'nin limitinin dolmuş olması nedeniyle çözüm aranıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'a Skriniar'da 1 iyi 1 kötü haber
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20 Ocak 2025 22:07
Son güncelleme 20 Ocak 2025 22:54
Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Milan Skriniar'da iki yeni gelişme ortaya çıktı.

HT Spor'un aktardığı habere göre; Galatasaray, Milan Skriniar'ın kiralık transferi konusunda maaş ve kiralama bedeli toplamda 4 milyonu biraz aşan bir bedel üzerinde hem PSG hem oyuncu ile prensipte anlaşma sağladı.

GALATASARAY ÇÖZÜM ARIYOR

Öte yandan Sarı-Kırmızılılar'ın, PSG'nin yurt dışına oyuncu kiralama kotasının dolu olması sebebiyle çözüm aradığı belirtildi.

BU SEZON SKRINIAR

Bu sezon PSG'de fazla forma şansı bulamayan 29 yaşındaki futbolcu beş maçta sahaya çıktı. 

 
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