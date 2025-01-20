Galatasaray'a Skriniar'da 1 iyi 1 kötü haber

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Milan Skriniar'da iki yeni gelişme ortaya çıktı.
HT Spor'un aktardığı habere göre; Galatasaray, Milan Skriniar'ın kiralık transferi konusunda maaş ve kiralama bedeli toplamda 4 milyonu biraz aşan bir bedel üzerinde hem PSG hem oyuncu ile prensipte anlaşma sağladı.
GALATASARAY ÇÖZÜM ARIYOR
Öte yandan Sarı-Kırmızılılar'ın, PSG'nin yurt dışına oyuncu kiralama kotasının dolu olması sebebiyle çözüm aradığı belirtildi.
BU SEZON SKRINIAR
Bu sezon PSG'de fazla forma şansı bulamayan 29 yaşındaki futbolcu beş maçta sahaya çıktı.
HT Spor'un aktardığı habere göre; Galatasaray, Milan Skriniar'ın kiralık transferi konusunda maaş ve kiralama bedeli toplamda 4 milyonu biraz aşan bir bedel üzerinde hem PSG hem oyuncu ile prensipte anlaşma sağladı.
GALATASARAY ÇÖZÜM ARIYOR
Öte yandan Sarı-Kırmızılılar'ın, PSG'nin yurt dışına oyuncu kiralama kotasının dolu olması sebebiyle çözüm aradığı belirtildi.
BU SEZON SKRINIAR
Bu sezon PSG'de fazla forma şansı bulamayan 29 yaşındaki futbolcu beş maçta sahaya çıktı.