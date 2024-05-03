Galatasaray'a Sırp forvet: Petar Ratkov

Bir forvet transferi yapmak isteyen Galatasaray, rotasını Avusturya'ya çevirdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'a Sırp forvet: Petar Ratkov
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03 Mayıs 2024 12:30
Devre arasında kiralanan Carlos Vinicius'un takımdan ayrılma olasılığına karşın bir forvet transferi yapmak isteyen Galatasaray, rotasını Avusturya'ya çevirdi.

Avusturya Bundesliga ekibi Salzburg'da forma giyen Petar Ratkov'u gündemine alan Galatasaray, oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.

Sabah'ın haberine göre; Sarı-kırmızılıların sezon sonunda oyuncunun transferi için resmi görüşmelere başlaması bekleniyor.

20 yaşındaki forvet oyuncusu bu sezon Salzburg formasıyla 33 maçta forma giydi. Takımı adına 6 gol atan Sırp forvet takım arkadaşlarına da 3 asist yaptı.



 
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