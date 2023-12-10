Galatasaray'a müjde: Sanchez, 11'e dönüyor

Galatasaray'ın Kolombiyalı futbolcusu Davinson Sanchez'in Kopenhag maçına ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'a müjde: Sanchez, 11'e dönüyor
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10 Aralık 2023 10:03
Şampiyonlar Ligi gruplarındaki final maçı öncesinde Galatasaray'a Davinson Sanchez müjdesi geldi.

Kolombiyalı stoper, önceki yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı ve teknik heyatin yüzünü güldürdü.

İLK 11'E GERİ DÖNÜYOR

Uyluk gerilmesi sorunu nedeniyle 3-3'lük Manchester United karşılaşması ile ligde Pendikspor ve Adana Demirspor maçlarını kaçıran 27 yaşındaki oyuncu, salı günü forma giyebilecek.

Yeniden sahalara dönmesi ile birlikte Nelsson'un da kulübeye çekilmesi bekleniyor. Bu karşılaşmada Davinson'un yanında Abdülkerim oynayacak.



 
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