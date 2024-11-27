Galatasaray'a Mecidiyeköy'den 1,7 milyar lira

Galatasaray'ın Mecidiyeköy'deki GS LEO Residence Projesi'nde yeni bir süreç başladı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'a Mecidiyeköy'den 1,7 milyar lira
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27 Kasım 2024 10:09
Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Abdullah Kavukçu'nun satılamayan daireler için düğmeye bastığı öğrenildi.

Bu çerçevede elde kalan 66 dairenin satılması yolunda önemli adımlar atıldığı belirtildi. İlk planda bu dairelerin 10'u hemen satılırken, kalan 56 dairenin de kısa süre içinde elden çıkarılması bekleniyor.

Daire sahiplerine alım için uygulanan avantajların projeyi daha da cazip hale getirdiği aktarıldı.

TOPLAM GELİR 1.7 MİLYAR LİRA OLACAK

Galatasaray'ın bu operasyonla kasasına 1.7 milyar lira girmesinin beklendiği vurgulandı. Başkan Dursun Özbek'in böylece Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmak için elinin güçleneceği ifade edildi.

Diğer taraftan Florya projesi için de kısa süre sonra ihaleye çıkılacağı belirtildi. 

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