Galatasaray'a İtalyan piyangosu vurdu. Roma'dan koparamadığı Nicolo Zaniolo'yu Galatasaray'dan almak isteyen Milan, 35 milyon Euro'luk çıkış bedelini karşılamaya hazırlanıyor.Inter'in de radarındaki 23 yaşındaki yıldız, bu yaz döneminde Sarı-Kırmızılı kulübe büyük bir kâr getirecek gibi görünüyor.Zaniolo konusunda bir hayli ısrarcı olan Milan'ın radarında bir Galatasaraylı isim daha var. Cim Bom'un sezon başında Arsenal'den 6 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Lucas Torreira da Milan'ın çok istediği oyuncuların başında geliyor.Ara transfer döneminde de ciddi olarak Milan'la görüşen Torreira için, "Yazın görüşelim" cevabını veren ve Uruguaylı orta sahayı kalmaya ikna eden Sarı Kırmızılılar'ın, bu transferden 15 milyon Euro gibi bir beklentisi söz konusu.Her iki transfer de planlandığı gibi gerçekleşirse, Galatasaray toplamda 50 milyon Euro'luk rekor bonservis geliriyle kadroya önemli takviyeler yapabilir. Yönetim şimdiden her iki yıldıza da alternatif isimler belirlemiş durumda.