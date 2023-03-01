Galatasaray'a İtalyan piyangosu!

İtalyan devi Milan, bu yaz Galatasaray'ın kapısını bir servetle çalacak. Sarı-Kırmızılı kulüpten Zaniolo ve Torreira'yı koparmak isteyen Milan, 35+15 milyon euroluk müthiş bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'a İtalyan piyangosu!
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01 Mart 2023 11:41
Nicolo Zaniolo
Nicolo Zaniolo
Galatasaray
Galatasaray'a İtalyan piyangosu vurdu. Roma'dan koparamadığı Nicolo Zaniolo'yu Galatasaray'dan almak isteyen Milan, 35 milyon Euro'luk çıkış bedelini karşılamaya hazırlanıyor.

Inter'in de radarındaki 23 yaşındaki yıldız, bu yaz döneminde Sarı-Kırmızılı kulübe büyük bir kâr getirecek gibi görünüyor.

LUCAS TORREIRA İÇİN DE ISRARCILAR

Zaniolo konusunda bir hayli ısrarcı olan Milan'ın radarında bir Galatasaraylı isim daha var. Cim Bom'un sezon başında Arsenal'den 6 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Lucas Torreira da Milan'ın çok istediği oyuncuların başında geliyor.

15 MİLYON EURO BEKLENTİSİ

Ara transfer döneminde de ciddi olarak Milan'la görüşen Torreira için, "Yazın görüşelim" cevabını veren ve Uruguaylı orta sahayı kalmaya ikna eden Sarı Kırmızılılar'ın, bu transferden 15 milyon Euro gibi bir beklentisi söz konusu.

Her iki transfer de planlandığı gibi gerçekleşirse, Galatasaray toplamda 50 milyon Euro'luk rekor bonservis geliriyle kadroya önemli takviyeler yapabilir. Yönetim şimdiden her iki yıldıza da alternatif isimler belirlemiş durumda. 

 

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