Galatasaray'a İtalya'dan transfer önerisi!

Inter ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Roberto Gagliardini için flaş bir öneri yapıldı.



İtalyan basını, Serie A'dan birçok oyuncuyu transfer eden Galatasaray'ın Roberto Gagliardini'yi de kadrosuna katabileceğini yazdı.



Inter'de istediği süreyi alamayan İtalyan oyuncunun sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmama kararı aldığı ve hayatına yeni bir sayfa açmak için İtalya'dan uzaklaşacağı belirtildi.



Teknik direktör Inzaghi'nin de gelecek planlarında yer almayan tecrübeli orta sahanın Galatasaray ile iyi bir anlaşmaya imza atabileceği aktarıldı.



Galatasaray'ın daha önce İtalya'dan birçok ismin transferini gerçekleştirdiği ve Gagliardini'nin de sarı kırmızılı kulübe gitmesi halinde uyum sıkıntısı yaşamayacağı kaydedildi.



Haberde, sarı kırmızılı kulübün geçen yaz transfer ettiği Mertens, Icardi, Torreira, Oliveira ve kış transfer döneminde kadrosuna kattığı Zaniolo'nun İtalya'da da oynadığının altı çizildi.



28 yaşındaki oyuncu bu sezon Inter formasıyla toplamda 17 maçta forma giydi.





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